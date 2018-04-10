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Nefes Kredisi Rekora Koşuyor! 1 Haftada 2,5 Milyar Liralık Başvuru
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Nefes Kredisi rekora koşuyor! 1 haftada 2,5 milyar liralık başvuru

NEFES KREDİSİ REKORA KOŞUYOR! 1 HAFTADA 2,5 MİLYAR LİRALIK BAŞVURU

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB öncülüğünde başlatılan KOBİ'lere yönelik "Nefes Kredisi"ne bir haftada 16 bin firmadan 2,5 milyar liranın üzerinde başvuru geldiğini belirtti.

Tarih : 10 Nisan 2018, 17:40
Puan Ver : Nefes Kredisi Rekora Koşuyor! 1 Haftada 2,5 Milyar Liralık Başvuru(6/10)2

Başbakan Binali Yıldırım tarafından İzmir'de tanıtılan "Nefes Kredisi"nin KOBİ'lere güçlü destek sağlayacağını ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, projeye yoğun talep geldiğini, bu sebeple çok mutlu olduklarını söyledi.

"KREDİ HACMİ 7,5 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI"

Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yıldırım'ın imza töreninde yaptırdığı değişiklikle Nefes Kredisi hacminin 5 milyar liradan 7,5 milyar liraya çıktığına dikkati çekerek, "Bir hafta gibi kısa sürede 16 bin firmadan 2,5 milyar liranın üzerinde başvuru aldık. Bir başka deyişle, bir haftada kredinin üçte biri kullanıldı. 16 bin başvurunun 7 bini halihazırda onaylandı, geri kalanların da kredi tahsis süreçleri devam ediyor." dedi.

6 AY ANA PARA ÖDEMESİZ KREDİ VERİLİYOR

Bu süreçte, illerdeki oda ve borsalar ile projeye destek veren bankaların tüm şubeleriyle büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 11,88 gibi bir oranla 6 ay ana para ödemesiz Nefes Kredisi'nden faydalanmak için tüm KOBİ'lerimizi önce üye olduğu oda veya borsaya, sonra da çalıştığı Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankaları şubelerine başvurmaya çağırıyorum. KOBİ'lerimize bu denli uygun koşullarla krediye erişim imkanı sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve hükümetimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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