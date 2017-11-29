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Negredo, 9 Gol Yiyen Emrullah'a ne dediğini açıkladı

NEGREDO, 9 GOL YİYEN EMRULLAH'A NE DEDİĞİNİ AÇIKLADI

Beşiktaşlı Alvaro Negredo maç sonunda yaptığı açıklamada "Emrullah'a daha iyi maçlar için konsantre olması gerektiğini söyledim" dedi..

Tarih : 29 Kasım 2017, 01:30
Puan Ver : Negredo, 9 Gol Yiyen Emrullah'a Ne Dediğini Açıkladı(6/10)2

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Grandmedical Manisaspor'u 9-0 yendiği maçın ardından konuşan Alvaro Negredo, ikinci maç için avantaj yakalamak istediklerini ve bunu başardıklarını söyledi.

Karşılaşmada 4 gol atan Negredo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Takım olarak rotasyona gittik. İkinci maç için avantaj kovalıyorduk ve bugün büyük bir avantaj yakaladık. Kazanmamız gereken ve oynamayan isimler için önemli bir karşılaşmaydı." dedi.

"DAHA FAZLA SÜRE ALMAYI HEDEFLİYORUM"

"Her gün daha sıkı çalışıp daha iyiye gidip daha fazla süre almayı hedefliyorum." diyen İspanyol oyuncu, Galatasaray maçı ile ilgili olarak, "Galatasaray karşılaşması çok zor ve çok önemli bir maç. Evimizde oynayacak olmamız bizim için çok büyük avantaj. Taraftarımız bize çok şey katıyor. Onlarla birlikte her zaman daha güçlüyüz. Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alıyoruz, bunları lige daha yansıtamadık. Ligde de belli biz çizgi yakalayıp bu şekilde devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"HEMEN İÇERİYE GİRMEK İSTEDİ"

Negredo maçın ardından Grandmedical Manisaspor kalecisi Emrullah Şalk'ı teselli etmesi ile ilgili olarak, "Tabii ki bu tarz farklar kaleciler için çok zor. Orada fazla konuşamadık ve içeriye girmek istedi. Ben de başını kaldırıp daha iyi maçlar için devam edip konsantre olmasını söyledim." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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