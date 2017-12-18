Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Negredo'nun Golüne Ofsayt Bayrağı Kaldıran Yardımcı Hakem, FIFA Kokartını Kaybetti

NEGREDO'NUN GOLÜNE OFSAYT BAYRAĞI KALDIRAN YARDIMCI HAKEM, FIFA KOKARTINI KAYBETTİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Bu hakemi takip edeceğiz." dediği yardımcı hakem Cem Satman, FIFA kokartını kaybetti.

Tarih : 18 Aralık 2017, 12:00
Puan Ver : Negredo'nun Golüne Ofsayt Bayrağı Kaldıran Yardımcı Hakem, Fıfa Kokartını Kaybetti(6/10)2

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde şimşekleri üzerine çeken FIFA kokartlı yardımcı hakem Cem Satman'ın kokartının alındığı öğrenildi.

Derbide Negredo'nun ağlara giden topunda ofsayt olmadığı halde bayrak kaldıran Cem Satman için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Bu hakemi takip edeceğiz" demişti.

FIFA LİSTESİNE İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN GİRDİ

MHK de Satman'a 6 hafta maç vermemişti. Kokardı alınan Cem Satman'ın yerine FIFA listesine İbrahim Çağlar Uyarcan girdi.

2012-2013 sezonundaki Beşiktaş-G.Saray derbisinde de yine Beşiktaş aleyhine hata yaptığı gerekçesiyle yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ın FIFA kokardı alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Negredo  Nun  Golüne  Ofsayt  Bayrağı  Kaldıran  Yardımcı  Hakem  Fıfa  Kokartını  Kaybetti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER