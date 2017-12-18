NEGREDO'NUN GOLÜNE OFSAYT BAYRAĞI KALDIRAN YARDIMCI HAKEM, FIFA KOKARTINI KAYBETTİ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Bu hakemi takip edeceğiz." dediği yardımcı hakem Cem Satman, FIFA kokartını kaybetti.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde şimşekleri üzerine çeken FIFA kokartlı yardımcı hakem Cem Satman'ın kokartının alındığı öğrenildi.
Derbide Negredo'nun ağlara giden topunda ofsayt olmadığı halde bayrak kaldıran Cem Satman için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Bu hakemi takip edeceğiz" demişti.
FIFA LİSTESİNE İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN GİRDİ
MHK de Satman'a 6 hafta maç vermemişti. Kokardı alınan Cem Satman'ın yerine FIFA listesine İbrahim Çağlar Uyarcan girdi.
2012-2013 sezonundaki Beşiktaş-G.Saray derbisinde de yine Beşiktaş aleyhine hata yaptığı gerekçesiyle yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ın FIFA kokardı alınmıştı.
Kaynak: haberinburada
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