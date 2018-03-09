Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir nehrin kenarında bulunan çantanın içinden 54 adet insan eli çıktı. Korkunç manzara ile ilgili bir kaç teori ortaya atılırken polis konu ile ilgili yorum yapmayı reddetti.

Haberler.com/Dış Haberler Rusya'da bir poşete sarılı 27 çift insan eli bulundu. Çin sınırına yakın, Sibirya'daki Habarovsk şehrinde bulunan ellerin gizemi henüz çözülemedi.

ÇEVREDE BAŞKA ŞÜPHELİ ŞEYE RASTLANMADI

Bir nehrin kıyısında bulunan ellerin sırrı ile ilgili bir kaç teori ortaya atıldı ancak polis bunları doğrulamış değil. Balık avlanan popüler bir lokasyonda bulunan çantayı bulan polis memuru, çevrede başka şüpheli bir şeye rastlamadığnı söyledi.

TEORİLER DOĞRULANMIŞ DEĞİL

Eller ile ilgili teorilerden biri hırsızlık sonucu kesildikleri olurken diğeri ise hastanedeki ölü bedenlerden kesildikleri yönünde. Başka bir iddia ise ceetlerden vücut parçaları çalan hırsızların, vücutların kime ait olduğunun tespit edilmesini önlemek için elleri kestiği yönünde.

ELLERİN YANINDA HASTANE EKİPMANLARI BULUNDU

Kalıntıların yanında tıbbi bandajlar ve hastanelerde kullanılan ayakkabı galoşları bulundu. Polis konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Kaynak: haberinburada