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Nehre Düşen Otomobilin Tavanına Çıkarak Canını Kurtardı
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Nehre düşen otomobilin tavanına çıkarak canını kurtardı

NEHRE DÜŞEN OTOMOBİLİN TAVANINA ÇIKARAK CANINI KURTARDI

Büyük Menderes Nehri'ne düşerek suya gömülen araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp otomobilin üzerinde bekleyen yaralı sürücü, kurtarma ekiplerince kıyıya getirilerek hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 31 Mart 2018, 12:10
Puan Ver : Nehre Düşen Otomobilin Tavanına Çıkarak Canını Kurtardı(8/10)4

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, Büyük Menderes Nehri'ne düşen otomobilden çıkarak aracın tavanında yardım bekleyen yaralı sürücü kurtarıldı.

BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NE UÇTU

Alınan bilgiye göre, Pamukkale'den Sarayköy istikametine giden Eşref Yokuş (26) yönetimindeki 20 BHA 10 plakalı otomobil, Uyanık Mahallesi Ada Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak Büyük Menderes Nehri'ne düştü.

SUYA GÖMÜLEN ARACIN ÜSTÜNDE KURTARILMAYI BEKLEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, araçtan kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra suya gömülen otomobilin üzerinde beklemeye başlayan Eşref Yokuş'un mahsur kaldığı yerden kurtarılması için itfaiyeden yardım istedi.

İMDADINA KURTARMA EKİPLERİ YETİŞTİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık ve Gümüşler Şubelerinden görevliler ile su altı arama kurtarma ekipleri, yaralı sürücüyü mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Sürücü Eşref Yokuş daha sonra sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Suya gömülen otomobil ise iş makinesi yardımıyla kıyıya çekildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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