NEREDE KALMIŞTIK AKIMINA SON KATILAN İSİM ÜMİT DAVALA!
Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Ümit Davala, sosyal medya hesabı üzerinden "Nerede kalmıştık" mesajı paylaştı.
Galatasaray Kulübü'nün, Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlük görevi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Ümit Davala, sosyal medya hesabı üzerinden "Nerede kalmıştık" mesajı paylaştı.
"BANA BU FIRSATI VERDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
Teknik direktör Fatih Terim'in başlattığı "Nerede kalmıştık" akımına Terim ve Taffarel'in ardından katılan 3'üncü isim olan Ümit Davala, sosyal medya hesabı üzerinden iki fotoğraf paylaşarak "Nerede kalmıştık" notunu düştü. Davala, Terim ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Tüm kariyerim boyunca bana destek olan, başarılarıyla mutluluk yaşadığım, yanında olmaktan onur duyduğum Sayın Fatih Terim hocama tekrar bana bu fırsatı verdiği icin teşekkür ederim" yazdı.
Kaynak: haberinburada
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