NESLİHAN ATAGÜL, TEK İMZA İLE 1.2 MİLYON TL KAZANDI
Şimdilerde 'Kara Sevda' dizisinde rol alan Neslihan Atagül, bir spor giyim markasının reklam yüzü oldu. Güzel oyuncu bu anlaşma ile 1.2 milyon TL'yi cebe koydu.
Son dönemin en dikkat çeken kadın oyuncularından Neslihan Atagül reklam yıldızı oldu. Daha önce de bir şampuan markasının reklamında rol alan Neslihan Atagül'ün işleri iyice açıldı.
SPOR GİYİM MARKASININ YÜZÜ OLDU
Geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile evlenen oyuncu, bu kez de bir spor giyim markasının reklam yüzü oldu.
TEK İMZA İLE 1.2 MİLYON TL KAZANDI
Şampuan reklamından 1 milyon TL'yi cebine koyan Atagül, son projesinden de dudak uçuklatan bir ücret kazandı. Sevilen oyuncunun, 1.2 milyon TL'ye imza attığı konuşuluyor.
kaynak:haberler
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