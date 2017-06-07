NESLİHAN ATAGÜL'DEN BURAK ÖZÇİVİT'E DÜĞÜN MİSİLLEMESİ
Burak Özçivit'e kamera karşısındaki 3 yıllık rol arkadaşı Neslihan Atagül'den düğün misillemesi.
Yılın düğününe Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti katılmıyor.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in düğününe sayılı günler kaldı. Sait Halim Paşa Yalısı'nda 29 Haziran'da gerçekleşecek tören öncesi Özçivit'i şaşırtan kötü bir sürpriz yaşandı.
Çok sayıda ünlü ismin katılacağı geceye Duymayan Kalmasın'ın haberine göre Burak Özçivit'in 3 sezondur "Kara Sevda" dizisinde büyük aşkı Nihan'ı canlandıran partneri Neslihan Atagül ise katılmıyor.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, geçen yıl 8 Temmuz'da Kadir Doğulu'yla yaşamını birleştiren Neslihan Atagül'ün düğününe katılmamış, gerekçe olarak da o tarihlerde yurtdışında olmalarını göstermişti.
kaynak:hürriyet
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