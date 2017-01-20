

Akagül "Doğrusu çok ciddiye almıyoruz. Kendi ilişkimizi, kendi hayatımızı bildiğimiz için sorun yok" dedi.





Evlerinde 6 hayvanları olduğunu da sözlerine ekleyen oyuncu "Planlı hayat yaşamıyorum. Hayat nasıl gelirse öyle kabul edip devam ediyorum" dedi.





Neslihan Atagül güzel bir iş olursa eşiyle aynı projede oynayabileceklerini söyledi.











kaynak:ntv





Neslihan Atagül marka yüzü olduğu Pantene'nin davetinde güzelliği ile göz kamaştırdı. Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun kendisini kıskandığı haberleri hakkında konuştu.