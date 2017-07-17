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Neslihan ile Kadir'in gün batımındaki aşk pozu adeta düşman çatlattı

NESLİHAN İLE KADİR'İN GÜN BATIMINDAKİ AŞK POZU ADETA DÜŞMAN ÇATLATTI

Güzeller güzeli oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile birlikte gün batımında öpüştükleri fotoğrafı paylaştı. İkilinin bu pozu takipçilerini mest etti.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 09:40
Puan Ver : Neslihan İle Kadir'in Gün Batımındaki Aşk Pozu Adeta Düşman Çatlattı(8/10)4

Aşklarını dolu dizgin yaşayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti romantik pozlarını bir yenisini daha ekledi. Çiftin gün batımında öpüştükleri poz herkesi kıskandırdı.

415 BİNE YAKIN BEĞENİ ALDI

İkili bu muhteşem pozlarını Instagram sayfalarında paylaştı. Neslihan Atagül 415 bine yakın beğeni aldı. Fotoğrafa yüzlerce yorum yağdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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