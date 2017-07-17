NESLİHAN İLE KADİR'İN GÜN BATIMINDAKİ AŞK POZU ADETA DÜŞMAN ÇATLATTI
Güzeller güzeli oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile birlikte gün batımında öpüştükleri fotoğrafı paylaştı. İkilinin bu pozu takipçilerini mest etti.
Aşklarını dolu dizgin yaşayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti romantik pozlarını bir yenisini daha ekledi. Çiftin gün batımında öpüştükleri poz herkesi kıskandırdı.
415 BİNE YAKIN BEĞENİ ALDI
İkili bu muhteşem pozlarını Instagram sayfalarında paylaştı. Neslihan Atagül 415 bine yakın beğeni aldı. Fotoğrafa yüzlerce yorum yağdı.
Kaynak: haberinburada
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