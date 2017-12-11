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Netanyahu: Bu Karar Barışı Getirecek dedi!

NETANYAHU: BU KARAR BARIŞI GETİRECEK DEDİ!

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kudüs'ün zaten yedi yıldır İsrail'in başkenti olduğunu söyleyerek "Trump'ın aldığı karar barışı teşvik edecek." dedi.

Tarih : 11 Aralık 2017, 19:40
Puan Ver : Netanyahu: Bu Karar Barışı Getirecek Dedi!(7/10)7


ABD lideri Donald Trump'ın Kudüs kararıyla bayram eden ve uluslararası destek aramaya başlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avrupa Birliği'ni (AB) ziyaret etti. Trump'ın kararıyla kendinden geçen İsrail Başbakanı, Avrupa Birliği'ni ziyaretinde Kudüs'ün başkent olarak tanınmasının barışı teşvik edeceğini savundu! Netanyahu ayrıca, birçok Avrupa ülkesinden büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımasını beklediklerini söyledi.



BARIŞ GETİRECEKMİŞ!



Kameralar karşısına geçen İsrailli lider, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasının barışı teşvik edeceğini savunarak yine saçmaladı. Ortadoğu'yu yangın yerine çeviren kararı Filistinlilerin de kabul etmesini isteyen Netanyahu, barışın nasıl geleceğini ise söylemedi.



"KUDÜS ZATEN BAŞKENTTİ" DEDİ



Natenyahu Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.



Güvenlik, refah ve barışın önemini vurgulayan Netenyahu, "Birleşmiş Milletler tarihi bir gerçeği reddediyor. Son yedi senedir Kudüs zaten İsrail'in başkentiydi. ABD başkanı Trump yalnızca gerçeği masaya yatırdı. Barış için gerekli olan şey tam olarak bu. Barışın özü budur. Cumhurbaşkanının ve benim ofisim, parlamento, yüksek mahkeme zaten Kudüs'te bulunuyordu. Artık Filistinliler'in bir Yahudi devleti olduğunu kabullenmeleri gerekmektedir. Ve bu devletin bir başkenti var, o da Kudüs'tür. Kudüs, İsrail'in başkentidir. Kimse bunu inkar edemez" dedi.



Netenyahu ayrıca Avrupa'nın İsrail için önemli olduğunu söyledi ve "bu yüzden buradayım" dedi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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