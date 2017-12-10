Fransa'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"KUDÜS'ÜN İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLDUĞUNU KABUL EDİN"

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından dünyadan yükselen tepkilere aldırmayan Netanyahu, Filistinlilere seslenerek "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu kabul edin" diye konuştu.

"BARIŞ İSTİYORSA OTURUP KONUŞMAYI KABUL ETMELİ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Mahmud Abbas barış istiyorsa eğer karşılıklı oturup konuşmayı kabul etmeli" dedi.

DÜNYA KUDÜS İÇİN AYAKTA

Çarşamba günü Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı aldıklarını açıklamış, bu açıklamanın ardından da başta Filistin olmak üzere tüm dünyadan tepkiler yükselmişti. Filistin'de düzenlenen gösterilere İsrail güçleri vahşice müdahale etmiş gösterilerde çok sayıda Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: haberinburada