NETANYAHU'DAN İRAN'A GÖZDAĞI: BÜYÜK BEDEL ÖDERLER
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İranlı yetkililerin İsrail'i hedef alan açıklamaları için, "Kim bize zarar vermeyi denerse büyük bir bedel öder." dedi.
Netanyahu, İsrail'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel olarak düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
"BİZE ZARAR VERMEYİ DENERLERSE BÜYÜK BEDEL ÖDERLER"
Suriye'nin Humus şehrindeki T-4 hava üssünü hedef alan bombardımanın ardından İranlı yetkililerden gelen açıklamalara değinen Netanyahu, İsrail güçlerinin her türlü tehdide karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.
Netanyahu, "İran'ın tehditlerini duyuyoruz. Kim bize zarar vermeyi denerse büyük bir bedel öder. Güvenliğimizi tehdit edenlere karşı harekete geçmekten kaçınmayacağız." diye konuştu.
"SALDIRGAN EYLEMLERİ NEDENİYLE TEL AVİV CEZALANDIRILACAK"
Humus şehrindeki T-4 hava üssüne 9 Nisan'da düzenlenen hava saldırısında 2'si asker, 5'i milis 7 İranlı ölmüş, Rusya ve İran saldırıyla ilgili İsrail'i suçlamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Saldırgan eylemleri nedeniyle Tel Aviv cezalandırılacak." ifadesini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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