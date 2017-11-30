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Nevşehir Merkezli 13 İlde FETÖ Operasyonu: 17 Asker Gözaltına Alındı

NEVŞEHİR MERKEZLİ 13 İLDE FETÖ OPERASYONU: 17 ASKER GÖZALTINA ALINDI

Nevşehir merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkan 19 askerden 17'si gözaltına alındı.

Tarih : 30 Kasım 2017, 05:10
Puan Ver : Nevşehir Merkezli 13 İlde Fetö Operasyonu: 17 Asker Gözaltına Alındı(8/10)4

Nevşehir merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda 17 asker gözaltına alındı.

19 ASKERDEN 17'Sİ GÖZALTINA ALINDI

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Nevşehir merkezli, İzmir, Çanakkale, Ankara, Adana, Samsun, Ağrı, Tokat, Kayseri, Şırnak, Şanlıurfa, Kastamonu, Aksaray illerinde düzenlenen FETÖ operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkartılan 19 askerden 17'si gözaltına alındı.

İKİ ASKERİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Düzenlenen operasyonlar sonrasında U.E, M.K, R.Y, T.D, K.D, Ç.T, H.Y, E.Ş, A.Ç, F.E, H.T, S.S, A.C, T.A, C.D, O.A, T.U, 17 asker gözaltına alınırken iki kişiyi ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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