NEVŞEHİR MERKEZLİ 13 İLDE FETÖ OPERASYONU: 17 ASKER GÖZALTINA ALINDI
Nevşehir merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkan 19 askerden 17'si gözaltına alındı.
Nevşehir merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda 17 asker gözaltına alındı.
19 ASKERDEN 17'Sİ GÖZALTINA ALINDI
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Nevşehir merkezli, İzmir, Çanakkale, Ankara, Adana, Samsun, Ağrı, Tokat, Kayseri, Şırnak, Şanlıurfa, Kastamonu, Aksaray illerinde düzenlenen FETÖ operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkartılan 19 askerden 17'si gözaltına alındı.
İKİ ASKERİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Düzenlenen operasyonlar sonrasında U.E, M.K, R.Y, T.D, K.D, Ç.T, H.Y, E.Ş, A.Ç, F.E, H.T, S.S, A.C, T.A, C.D, O.A, T.U, 17 asker gözaltına alınırken iki kişiyi ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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