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NEVŞEHİR'DE EMNİYET ŞUBE MÜDÜRÜ FETÖ'DEN TUTUKLANDI


NEVŞEHİR'DE EMNİYET ŞUBE MÜDÜRÜ FETÖ'DEN TUTUKLANDI
Tarih : 09 Haziran 2017, 12:25
Puan Ver : Nevşehir'de Emniyet Şube Müdürü Fetö'den Tutuklandı(6/10)6


FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında soruşturma başlatılan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan emniyet şube müdürü Y.A., Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderildi. Şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



 



kaynak:milliyet








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