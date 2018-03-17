Geçtiğimiz aylarda CNN Türk'teki görevinden ayrılan ünlü haber sunucusu Nevşin Mengü'nün avukat olan kardeşi Burak Mengü gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Avukat Burak Mengü " Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor.Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum." dedi.

Kaynak: haberinburada