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Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi gözaltına alındı

NEVŞİN MENGÜ'NÜN AVUKAT KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ünlü haber sunucusu Nevşin Mengü'nün avukat olan kardeşi Burak Mengü gözaltına alındı.

Tarih : 17 Mart 2018, 16:40
Puan Ver : Nevşin Mengü'nün Avukat Kardeşi Gözaltına Alındı(7/10)3

Geçtiğimiz aylarda CNN Türk'teki görevinden ayrılan ünlü haber sunucusu Nevşin Mengü'nün avukat olan kardeşi Burak Mengü gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Avukat Burak Mengü " Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor.Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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