New York Times gazetesi, twitter hesabından Reza Zarrab davasıyla ilgili Türkçe iki paylaşımda bulundu. Gazete, tweetinde bu durumun Türkiye – ABD ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini de iddia etti.

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, "NYT World" twitter hesabından Türkçe iki paylaşımda bulundu.

NYT önce, "Reza Zarrab suçunu kabul etti ve Hakan Atilla'ya karşı tanıklık yapacak" yazı ekiyle Zarrab davasıyla ilgili haberi paylaştı.

Hemen ardından dikkatleri çeken bir başka paylaşımda daha yaptı: "Reza Zarrab'ın suçlamaları kabul etmesi Türkiye - ABD ilişkilerine olumsuz etki edebilir"

"ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİ ZORLAYABİLİR"

NYT, Zarrab davasına ilişkin twitter'dan paylaştığı habere "Türk altın tüccarı İran'a yaptırım davasında savcılarla anlaştı" başlığını attı. Haberde "Zarrab, Türk hükûmeti ve bankacılık çevrelerine dair yolsuzlukla ilgili kanıt ortaya koyarsa, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha da zorlayabilir" ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE YER VERİLDİ

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile telefon görüşmesi de dahil olmak üzere Amerikan yetkilileriyle bu davayı defalarca konuştuğu ileri sürüldü. Erdoğan'ın bu davayı 15 Temmuz darbe girişimin bir devamı olarak gördüğüne de yer verildi. Davada diğer sanıklar arasında eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Halkbank'ın eski genel müdürü Süleyman Aslan yer aldığı bilgisi verilirken, davadaki tek sanık ve yargılanmaya başlayan Türk bankacısı Mehmet Hakan Atilla olduğu yazıldı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

NYT, daha önce de Türkçe tweetler atmış, bu tweetlerde ağırlıklı olarak Türkiye'ye karşı bir tavır sergilemişti. Suriye konusunda Türkiye'yi suçlayan gazete, en son 16 Nisan referandumu öncesi gurbetçilerden yorum alabilmek için bu yola başvurmuştu.

Kaynak: haberinburada