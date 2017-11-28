NEW YORK TİMES'TAN TÜRKÇE ZARRAB PAYLAŞIMI: TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNİ ETKİLEYEBİLİR
New York Times gazetesi, twitter hesabından Reza Zarrab davasıyla ilgili Türkçe iki paylaşımda bulundu. Gazete, tweetinde bu durumun Türkiye – ABD ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini de iddia etti.
ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, "NYT World" twitter hesabından Türkçe iki paylaşımda bulundu.
NYT önce, "Reza Zarrab suçunu kabul etti ve Hakan Atilla'ya karşı tanıklık yapacak" yazı ekiyle Zarrab davasıyla ilgili haberi paylaştı.
Hemen ardından dikkatleri çeken bir başka paylaşımda daha yaptı: "Reza Zarrab'ın suçlamaları kabul etmesi Türkiye - ABD ilişkilerine olumsuz etki edebilir"
"ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİ ZORLAYABİLİR"
NYT, Zarrab davasına ilişkin twitter'dan paylaştığı habere "Türk altın tüccarı İran'a yaptırım davasında savcılarla anlaştı" başlığını attı. Haberde "Zarrab, Türk hükûmeti ve bankacılık çevrelerine dair yolsuzlukla ilgili kanıt ortaya koyarsa, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha da zorlayabilir" ifadelerine yer verildi.
ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE YER VERİLDİ
Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile telefon görüşmesi de dahil olmak üzere Amerikan yetkilileriyle bu davayı defalarca konuştuğu ileri sürüldü. Erdoğan'ın bu davayı 15 Temmuz darbe girişimin bir devamı olarak gördüğüne de yer verildi. Davada diğer sanıklar arasında eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Halkbank'ın eski genel müdürü Süleyman Aslan yer aldığı bilgisi verilirken, davadaki tek sanık ve yargılanmaya başlayan Türk bankacısı Mehmet Hakan Atilla olduğu yazıldı.
DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI
NYT, daha önce de Türkçe tweetler atmış, bu tweetlerde ağırlıklı olarak Türkiye'ye karşı bir tavır sergilemişti. Suriye konusunda Türkiye'yi suçlayan gazete, en son 16 Nisan referandumu öncesi gurbetçilerden yorum alabilmek için bu yola başvurmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Genç Kız, Kendisini Taciz Eden Sapığı Görüntüleyip Yakalattı
- Polis Toma'yla Islattı, Eylemciler Çöp Konteynerlerini Yakarak Isındı
- Melania Trump'ın Noel Süslemeleri Sosyal Medyayı Korkuttu
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü, Talimatlar Kandil'den Dedi, Pkk'nın Abd'yle Kirli İlişkisini Anlattı
- Havalimanındaki X-Ray Cihazından Geçen Yaşlı Çiftin Bavulundan 200 Hamam Böceği Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar