BBC Türkçe, New York'taki Zarrab davasına ilişkin gözlemleri muhabirleri aracılığıyla sayfalarına taşıdı. BBC Türkçe'nin aktardığı gözlemlerde ilginç detaylar da yer aldı.

ADLİYENİN ÖNÜ TÜRKLERLE DOLU

İşte BBC Türkçe'nin o haberi:

"New York'ta soğuk ve mesafeli adliye binasının önünden geçip giden insanların haberi var mı bilmem ama 500 Pearl Street adresinin önü Türklerle dolup taşıyor.

Kameralar, adliyenin önünden haber geçmeye çalışan, adliye binasının önünden yayın yapmaya çalışan gazeteciler bir tarafta, merakla bu yayınları takip eden Türk vatandaşlar bir tarafta. İlla ki sokaktan gelen geçenler de bir anormallik olduğunun farkına varmıştır.

TEK SALON YETMİYOR

Sokağın köşesinde sabahları kahve ve bagel satan adamın işleri de artmış, sabahları yoğun olduğunu söylüyor. Kalabalık giderek arttığından adliyede artık tek bir salon yetmiyor. Üç salon dolusu insan günlerdir sabah 9, akşam 5 Zarrab mesaisinde.

TURİST OLARAK GELEN TÜRKLER, DAVAYI TAKİP EDİYOR

Kalabalığın her geçen gün artmasının sebeplerinden biri de New York'a turistik amaçlarla gelmiş ama müzede gezmek, alışveriş yapmak yerine adliyeye gelen Türkler. Hayatlarında Çağlayan Adliyesi'ne gitmemiş olma ihtimalleri çok yüksek moda bloggerları, youtuber bazı gençler.

Güneş gözlüğüyle davayı takip eden genç kadının heyecanı ise insana belki bir gün memleketin davalarını da takip eder umudu veriyor. Kendi söylüyor, 'Ömründe ilk kez bir adliyeye gelmiş!'

"AMAN ALLAHIM NASIL BİR ŞEY BU"

Adliyenin Japon askeri katılığındaki görevlileri ise hem yoğunluktan şikayetçi, hem de şaşkınlar. Birbirlerine 'Aman Allahım nasıl bir şey bu?' diye sorup, şaşkınlıkla kafalarını sallıyorlar. Vallahi garip ama davayı takip edenler de içeride birbirine aynı soruyu soruyor: 'Nasıl bir şey bu?'"

Kaynak: haberinburada