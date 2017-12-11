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New York'ta Times Meydanı Yakınındaki Otobüs Terminaline Boru Bombalı Saldırı

NEW YORK'TA TİMES MEYDANI YAKININDAKİ OTOBÜS TERMİNALİNE BORU BOMBALI SALDIRI

New York'ta Times Meydanı'na yakın mesafedeki otobüs terminaline boru tipi bombayla terör saldırı düzenlendi. 4 kişinin yaralandığı olayda, bir şüpheli gözaltına alındı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 21:40
Puan Ver : New York'ta Times Meydanı Yakınındaki Otobüs Terminaline Boru Bombalı Saldırı(5/10)1

ABD'nin New York kentine bağlı ada bölgesi Manhattan'da yerel saatle sbah 08:00 sularında patlama meydana geldi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Times Meydanı yakınlarındaki Port Authority Otobüs Terminalinde 4 kişinin yaralandığı saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

4 KİŞİ YARALANDI, ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

New York Polis Departmanı, 8. Cadde 42. Sokak'ta, Times Meydanı yakınlarındaki Port Authority Otobüs Terminalinde meydana gelen olayda 4 kişinin yaralandığını, yaralılar arasında durumu ağır olan kimse bulunmadığını açıkladı.

Polis yetkilileri yaralı şekilde ele geçirilen zanlının da gözaltına alındığını duyurdu.

PATLAMANIN NEDENİ BORU BOMBASI, 3 TERMİNAL BOŞALTILDI

Patlama sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. New York Polis Departmanının açıklamasında A,C ve E terminallerinin boşaltıldığını bildirildi. ABC News'in polis kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, bir boru bombası, terminalin zemin katının altındaki bir geçitte patlatıldı.

20'Lİ YAŞLARDA İNTİHAR BOMBACISI

Saldırganın Brooklyn'den 20'li yaşlarda bir intihar bombacısı olduğu, iki bombası olduğu ve sadece birinin patladığı aktarıldı.

NEW YORK VALİSİ: OLAY TERÖR SALDIRISI

Saldırının ardından bir açıklama yapan New York Valisi Andrew Cuomo, saldırının terör bağlanısı olduğunu ve amatör bir bomba düzeneğiyle gerçekleştirilen başarısız bir saldırı girişimi olduğunu açıkladı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da Times Meydanı yakınlarındaki Port Authority Otobüs Terminalinde 4 kişinin yaralandığı saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ: TRUMP'A BİLGİ VERİLDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Twitter'dan Patlama hakkında Başkan Donald Trump'a bilgi verildiğini açıkladı.

ABD'NİN EN BÜYÜK OTOBÜS TERMİNALİ

Patlamanın olduğu Port Authority terminali, ABD'nin en büyük otobüs terminali. Terminali yılda 65 milyondan fazla yolcu kullanıyor.

Olay yerinden ilk görüntüler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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