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NEYMAR İLE RONALDO AYNI TAKIMDA BULUŞUYOR


Neymar ile Ronaldo aynı takımda buluşuyor
Tarih : 05 Mayıs 2018, 16:20
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Son dönemde Real Madrid'in transfer gündeminde ciddi anlamda yer alan Neymar ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Marca Gazetesi, bugünkü manşetinde Neymar ile Ronaldo ikilisini öne çıkararak, "Neymar, Ronaldo ile takım arkadaşı olmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcunun hem Real Madrid formasıyla Santiago Bernabeu'ya çıkmak istediği hem de Cristiano Ronaldo ile aynı takımda forma giymek istediği vurgulandı.

TAKIM KALİTESİNİ ARTTIRACAK

Öte yandan Marca'nın haberinde, Ronaldo'nun da Neymar gibi bir yıldızla oynamak istediği bu durumun takımın kalitesini artıracağına inandığını yazdı.

Bu transfer için en uygun sezonun da 2019-2020 olduğu da kaydedildi. Öte yandan Neymar'ın transferinde ekonomik durumların çok hassas olacağı özellikle Ronaldo başta olmak üzere maaş konusunda sıkıntılar çıkabileceği de eklendi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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