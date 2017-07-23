İsrail, Mescid-İ Aksa Girişindeki Metal Dedektörleri Kaldırmayacak
Pkk'lı Teröristler, Evinden Aldıkları Köylüyü Şehit Etti
52 Yıllık Çınar, Ceza Almamak İçin Taraftarından Para İstiyor
Yolda Yürürken Üzerine Palmiye Ağacı Devrilen Kadın Korkunç Şekilde Can Verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez Turu Başladı: Kral Selman'la Görüştü
Türkiye Karşıtlığıyla Tanınan Siteden Ezber Bozan 15 Temmuz Yazısı
İtalyan Basını: Strinic, Dünya Kupası'nda Oynamak İçin G.Saray'a Gidecek
11 Yaşındaki Çocuk, Tüfekle Şakalaşırken Down Sendromlu Kuzenini Öldürdü
Son Dakika! Kalp Krizi Geçiren Şırnak Üniversitesi Rektörü, Hayatını Kaybetti
Çeşme 240 Tl'lik Hamburgeri Görenler Şaşkınlık Yaşıyor
Neymar, Tüm Juventus Defansını Parmağında Oynatarak Gol Attı
Depremde Hayatını Kaybeden Sinan Kurtoğlu'na Gözü Yaşlı Karşılama
Babasına Kızan Genç, Aracını Neden Sattığını 5 Maddeyle Açıkladı
Türk Kadınının Temizlik Hastalığı Dünya Literatüründe
Uludağ'da Kaybolan Katarlı Çocuktan, 18 Saat Sonra Haber Var
Toki'nin Kayabaşı'nda Yapacağı Kayapark, 7 Eylül'de İhaleye Açılacak
Avrupa'dan Elenen Galatasaray, Uefa Sıralamasında Basamak Atladı
Attığı Frikik Golüyle Kalecinin Aklını Aldı
Antalyaspor, Arsenal İle Wilshere'ın Transferi İçin Görüşmelere Başladı
Serhat'tan Yılın İtirafı: Hakeme Bira İçirip Volkan'ı Kurtardım

Neymar, Tüm Juventus Defansını Parmağında Oynatarak Gol Attı

NEYMAR, TÜM JUVENTUS DEFANSINI PARMAĞINDA OYNATARAK GOL ATTI

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar, Juventus ile oynanan hazırlık maçında Juventus'a karşı rakip takımın defansını adeta parmağında oynatarak attığı gol herkesten alkış aldı.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 16:40
Puan Ver : Neymar, Tüm Juventus Defansını Parmağında Oynatarak Gol Attı(8/10)4

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda İspanyol devi Barcelona ile İtalyan ekibi Juventus karşı karşıya geldi.

ARDA 45 DAKİKA FORMA GİYDİ

Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında Barcelona, Arda Turan'ın 45 dakika oynadığı mücadelede Juventus'u Neymar'ın attığı iki golle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

TÜM DEFANS DANS ETTİ

İtalyan ekibinin tek golü Chiellini'den gelirken, PSG'ye transferi gündemde olan Brezilyalı yıldız Neymar'ın tüm Juventus defansına adeta dans ettirerek attığı 2. gol futbolseverler tarafından büyük alkış aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Neymar  Tüm  Juventus  Defansını  Parmağında  Oynatarak  Gol  Attı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER