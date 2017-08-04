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Neymar'a Verilen 222M Euro'luk Bonservisle Alınabilen Şeyler Dudak Uçuklattı

NEYMAR'A VERİLEN 222M EURO'LUK BONSERVİSLE ALINABİLEN ŞEYLER DUDAK UÇUKLATTI

PSG'nin, Neymar'ın transferi için verdiği 222 milyon Euro'luk bonservisle, 58 adet Lamborghini alabilir, uzaya bin kez seyahat edebilir, en pahalı elmastan 3 tane alabilirsiniz.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 20:20
Puan Ver : Neymar'a Verilen 222M Euro'luk Bonservisle Alınabilen Şeyler Dudak Uçuklattı(8/10)4

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'in (PSG), 222 milyon Euro'ya İspanyol kulübü Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı forvet Neymar, "tarihin en pahalı futbolcusu" oldu.

NEYMAR'A VERİLEN BONSERVİSLE NELER ALINABİLİR

1- 58 adet Lamborghini

2- 8 adet F-16

3- 3 adet Boeing 737 yolcu uçağı

4- Uzaya bin kez yolculuk yapabilirsiniz.

5- En pahalı elmastan 3,6 adet

6- 5 bin 940 gemi turuna katılabilirsiniz.

7- Tenisçi Andy Murray'in süper lüks oteli Cromlix Hotel'de 332 bin 773 gece kalabilirsiniz.

8- Dünyanın en pahalı tablosu olan Jean-Michel Basquiat'ın İsimsiz eserinden 2 adet

9- Game of Thrones'un 26 bölümünün yapımcılığını üstelenebilirsiniz.

10- Ömrünüzün sonuna kadar Eyfel Kulesi'ndeki Jules Verne Restaurant'ta yemek yiyebilirsiniz.

11- Harvard'da 4 bin 157 öğrenciye bir yıllık eğitim bursu verebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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