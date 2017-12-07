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NiceHash : 64 milyon dolarlık bitcoin çalındı!

NİCEHASH : 64 MİLYON DOLARLIK BİTCOİN ÇALINDI!

Kripto para piyasası NiceHash, hacker'ların sisteme sızdığını ve 64 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldığını duyurdu.

Tarih : 07 Aralık 2017, 16:50
Puan Ver : Nicehash : 64 Milyon Dolarlık Bitcoin Çalındı!(6/10)6


Kripto para piyasası NiceHash'ın sistemine sızan hacker'ların 64 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldığı belirtildi. Olayı araştıran NiceHash, operasyonlarını geçici olarak durdurdu.



4 BİN 700'DEN FAZLA BITCOIN ÇALINDI



NiceHash Pazarlama Müdürü Andrej P. Škraba, saldırının oldukça profesyonel olduğunu ve 4 bin 700'den fazla Bitcoin'in kaybolduğunu ifade etti. (Reuters)



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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