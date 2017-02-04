Bursa'da Korkutan Yangın
Bir Ayda 90 Pkk'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kanser' Mesajı
Sigarayla Mücadelede Yeni Bir Eylem Planı Daha...
Rodallega: Trabzonspor Benim İçin Bir Nimet
İran'dan Çok Sert: Füzelerimizi Kafalarında Patlatırız
Soğuk Havada 38 Derecelik Suyu Tercih Ettiler
Erzincan Da Fuhuş Operasyonu
Nicki Minaj Boks Videosu Paylaştı, 2,5 Milyon Kişi ...
Düzenli Vergi Ödeyene İndirim Geliyor
Kanserle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar
Belediye Başkanı Kaçtı! Yerine Kayyum Atandı
Son Dakika Yasak Değil
Öğrencileri Taşıyan Otobüs Devrildi: 9 Ölü, 44 Yaralı
Fenerbahçe Flaş Derbi Kararlarını Açıkladı
Jennifer Lopez: Akıl Ve Vücut Olarak Da Hazırım
Bu Sefer Fitch'i Tl Çekti!
Kamyonet Binanın Üzerine Düştü!
Darbecilerin Yargılanacağı Salonun Koltukları Cezaevinde
Tsk'dan Flaş El Bab Açıklaması! 200 Deaş Terör Örgütü Hedefi...

nicki minaj boks videosu paylaştı, 2,5 milyon kişi ...

NİCKİ MİNAJ BOKS VİDEOSU PAYLAŞTI, 2,5 MİLYON KİŞİ ...

Dünyaca ünlü Rapçi Nicki Minaj, boksa merak sardı. Instagram'dan paylaştığı videoda Amerikan bayraklı boks eldivenleriyle dikkat çeken Minaj'ın videosunu, 2,5 milyona yakın kişi izledi.

Tarih : 04 Şubat 2017, 13:41
Puan Ver : Nicki Minaj Boks Videosu Paylaştı, 2,5 Milyon Kişi ...(8/10)10


Rapçi Nicki Minaj, boksa merak sardı. Amerikan bayraklı boks eldivenleriyle kameraya yumruk sallayan Minaj, Instagram'dan videosunu paylaştı. Minaj'ın kameraya yumruk salladığı videoyu 2,5 milyona yakın kişi izledi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Nicki  Minaj  Boks  Videosu  Paylaştı  25  Milyon  Kişi      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER