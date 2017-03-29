NİCOLE KİDMAN'IN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ SAHNELER EŞİNİ ÇILDIRTTI
Rol aldığı dizide şiddet gören bir kadına hayat veren Nicole Kidman, vücudundaki morlukları gören eşi Keith Urban'ın çok kızdığını söyledi.
SAHNELER USTA OYUNCUYU YORDU
'Big Little Lies' dizisinde oynayan Nicole Kidman, senaryo gereği kocasını canlandıran Alexander Skarsgard'la sahnelerinin kendisini çok yorduğunu anlattı. Bir avukata hayat veren Kidman, şiddete eğilimli kocasının adeta gazabına uğruyor. Diziyi, "Benden çok şeyler götüren bir proje oldu" sözleriyle tanımlayan oyuncu, hem fiziksel hem de psikolojik zarar gördüğünü belirtti.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar