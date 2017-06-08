

Skandalların adamı Nihat Doğan, bu kez de yeni tahliye olan Deniz Seki'ye hakaret etti. Seki'nin tahliyesiyle gazeteci Bilal Meşe'yi darp eden Arda Turan'ı karşılaştıran Doğan, Seki'ye yönelik "torbacı" tabirini kullandı.







133 GARDİYAN DAVA AÇMIŞTI







Son olarak birlikte program yaptığı Ömür Varol'la kavga eden, gardiyanlara yönelik "alçaklar" hakaretinde bulunan ve 133 gardiyanın dava açmasıyla şoke olan Doğan, bir süre önce de Sıla ve Halil Sezai'yi hedef almasıyla gündeme gelmişti.







kaynak:haberler