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nihat doğan, deniz seki'ye torbacı dedi

NİHAT DOĞAN, DENİZ SEKİ'YE TORBACI DEDİ

Sürpriz çıkışlarıyla adından söz ettiren Nihat Doğan'ın son hedefi Deniz Seki oldu. Doğan, gazeteci darp eden Arda Turan'a sahip çıkarken, Seki'ye "torbacı" diyerek hakaret etti.

Tarih : 08 Haziran 2017, 17:21
Puan Ver : Nihat Doğan, Deniz Seki'ye Torbacı Dedi(8/10)6


 Skandalların adamı Nihat Doğan, bu kez de yeni tahliye olan Deniz Seki'ye hakaret etti. Seki'nin tahliyesiyle gazeteci Bilal Meşe'yi darp eden Arda Turan'ı karşılaştıran Doğan, Seki'ye yönelik "torbacı" tabirini kullandı.



133 GARDİYAN DAVA AÇMIŞTI



Son olarak birlikte program yaptığı Ömür Varol'la kavga eden, gardiyanlara yönelik "alçaklar" hakaretinde bulunan ve 133 gardiyanın dava açmasıyla şoke olan Doğan, bir süre önce de Sıla ve Halil Sezai'yi hedef almasıyla gündeme gelmişti.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Nihat  Doğan  Deniz  Seki  Ye  Torbacı  Dedi    haber

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