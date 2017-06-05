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nihat doğan'a şok! 133 kişi şikâyetçi oldu

NİHAT DOĞAN'A ŞOK! 133 KİŞİ ŞİKâYETÇİ OLDU

Muğla'da, infaz koruma memurlarına hakaret ettiği iddia edilen Nihat Doğan hakkında kamu davası açıldı.

Tarih : 05 Haziran 2017, 13:42
Puan Ver : Nihat Doğan'a Şok! 133 Kişi ŞikâYetçi Oldu(5/10)4


Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu müdürü ve 133 infaz koruma memuru, televizyon programında darbe soruşturmasında yargılanan askerlerin duruşmalara takım elbiselerle getirilmesini eleştirerek, infaz koruma memurlarına "alçak gardiyanlar" ifadelerini kullanan Doğan'dan şikayetçi oldu. Muğla Asliye Ceza Mahkemesinde Doğan hakkında "birden çok kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit" suçlamasıyla kamu davası açıldı. İddianamesi kabul edilen davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.



25 YILLIK GARDİYANDAN DAVA



Çıktığı bir televizyon programında İnfaz Koruma Memurlarına, “Alçak gardiyanlar” diyen Şarkıcı Nihat Doğan'a 25 yıllık gardiyan Zafer B. manevi tazminat davası açtı.



Şarkısı Nihat Doğan bir televizyon programında FETÖ davası kapsamında tutuklu olan sanıkların duruşmalara “Şık” kıyafetlerle gelmesini sert bir şekilde eleştirmişti. Doğan, sanıkların şık kıyafetlerle gelmesini gardiyanlara bağlayarak, “Maşallah gardiyanlar içeride FETÖ'cülere iyi bakmışınız. Tebrik ediyorum. Alçaklara takım elbise giydirenler aferin size. O alçak gardiyanlar bunun hesabını vereceksiniz” demişti.



 



kaynak:hürriyet








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