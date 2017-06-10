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nijerya'da bombalı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

NİJERYA'DA BOMBALI SALDIRI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Nijerya Fadaman Rake köyündeki bombalı saldırıda 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:05
Puan Ver : Nijerya'da Bombalı Saldırı: 2 Ölü, 3 Yaralı(10/10)9


Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki bombalı saldırıda 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.



Adamawa Eyaleti Polis Sözcüsü Othman Ebubekir, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın batısında Kamerun sınırında bulunan eyaletteki Fadaman Rake köyüne bir araçla gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, 2 çocuğa bir çanta verdiğini bildirdi.



Ebubekir, bu kişinin, çantanın içinde para ve değerli eşyaların bulunduğunu söyleyerek ailelerine götürmesini istediğini aktardı.



 



kaynak:sabah








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