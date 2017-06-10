NİJERYA'DA BOMBALI SALDIRI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Nijerya Fadaman Rake köyündeki bombalı saldırıda 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki bombalı saldırıda 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.
Adamawa Eyaleti Polis Sözcüsü Othman Ebubekir, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın batısında Kamerun sınırında bulunan eyaletteki Fadaman Rake köyüne bir araçla gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, 2 çocuğa bir çanta verdiğini bildirdi.
Ebubekir, bu kişinin, çantanın içinde para ve değerli eşyaların bulunduğunu söyleyerek ailelerine götürmesini istediğini aktardı.
kaynak:sabah
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