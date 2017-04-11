NİJERYA'DA SİLAHLI KİŞİLER İKİ TÜRK İŞÇİYİ KAÇIRDI!
Nijerya'da bir inşaat şirketinde çalışan 2 Türk vatandaşı silahlı kişiler tarafından otel odalarından kaçırıldı
Nijerya'nın güneyindeki petrol bölgesi olan Akwa Ibom şehrinde iki Türk vatandaşının silahlı kişilerce kaçırıldığı belirtildi.
AFP'ye konuşan polis sözcüsü Chukwu Okechukwu, "Onna yerel yönetim bölgesinde, bir inşaat şirketi için çalışan iki Türk vatandaşı Pazar günü otel odalarından kaçırıldı." açıklamasını yaptı.
Polis yetkilileri, kaçırılan iki Türk vatandaşının serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
Kaçırılma olayının nedeni bilinmezken, ülkede faaliyet gösteren hiçbir grup olayın sorumluluğunu henüz üstlenmedi.
kaynak:habertürk
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