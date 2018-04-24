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Nikahı iptal edilen çift, bu kez canlı yayında evlenecek!

NİKAHI İPTAL EDİLEN ÇİFT, BU KEZ CANLI YAYINDA EVLENECEK!

Manisa'da gelinin "Hayır demek ne mümkün" cevabını vermesine kızan nikah memuru nikahı iptal etmişti. Trajikomik olayın ardından çitin nikahının ulusal bir kanalda canlı yayında kıyılacağı belirtildi.

Tarih : 24 Nisan 2018, 14:50
Puan Ver : Nikahı İptal Edilen Çift, Bu Kez Canlı Yayında Evlenecek!(7/10)3

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, nikah memurunun "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelinin, "Hayır demek ne mümkün" cevabını vermesi nedeniyle nikahı iptal edilen çift, ulusal bir kanalda canlı yayında evlenecek. Nikahı iptal edilen gelin ve damat, Turgutlu Belediyesi Nikah Memurluğuna giderek, nikah için yeniden başvuru yaptı.

GELİN, "HAYIR DEMEK NE MÜMKÜN" ŞAKASI YAPINCA NİKAH İPTAL EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde, Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri çifti nikah masasına oturdu. Nikah memuru Ali Akça'nın "Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelin Koşman, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı iptal etti.

MİSAFİRLER VE POLİS BİLE MEMURU İKNA EDEMEDİ

Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça'yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi.

ÇİFTİN NİKAHI CANLI YAYINDA KIYILACAK

Yaşanan olay Türkiye gündeminde de geniş yer aldı. İptal edilen nikah sonrası genç çift, yeniden nikah işlemleri için Turgutlu Belediyesi Nikah Memurluğuna başvuru yaptı. Genç çiftin nikahı, ulusal bir kanalda canlı yayında Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin tarafından kıyılacak.

"YAŞADIKLARIMIZ BİZE ACI BİR TECRÜBE OLDU"

Yeniden işlemlere başlayan çift yaşadıkları kötü tecrübe sonrası televizyon ekranlarında dünya evine girecek. Başvuru sırasında gazetecilerin sorusuna yanıt veren gelin Hatice Koşman, "Bir daha böyle bir söz söylemeyeceğim, başımızı derde soktuk" dedi.

Damat Turgut Dinçer Güneri ise zorlu bir süreç yaşadıklarını ve yaşananların kendilerine acı bir tecrübe olduğunu dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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