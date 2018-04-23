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Nikahları Kıyılamayan Çifte Müjdeyi Başkan Verdi: Nikahlarını Ben Kıyacağım

NİKAHLARI KIYILAMAYAN ÇİFTE MÜJDEYİ BAŞKAN VERDİ: NİKAHLARINI BEN KIYACAĞIM

Manisa'da, gelinin ''Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?'' sorusuna 'Hayır demek ne mümkün' cevabını vermesi üzerine nikah iptal edilmişti. Devreye giren Belediye Başkanı Turgay Şirin, ''Nikahlarını ben kıyacağım.'' dedi.

Tarih : 23 Nisan 2018, 16:20
Puan Ver : Nikahları Kıyılamayan Çifte Müjdeyi Başkan Verdi: Nikahlarını Ben Kıyacağım(6/10)2

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gelinin nikah sırasında 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?' sorusuna 'Hayır demek ne mümkün' cevabını vermesi üzerine iptal edilen nikah sonrası devreye Belediye Başkanı Turgay Şirin girdi. Başkan Şirin, genç çiftin nikahını kendisinin kıyacağını açıkladı.

YAPTIĞI ŞAKA NEDENİYLE NİKAHI KIYILMADI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evlilik töreninde gelin, nikah memurunun 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?' sorusuna "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince çift dünya evine giremedi. Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri nikah masasına oturdu. Nikah memuru Ali Akça'nın "Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelin Koşman, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı iptal etti.

BELEDİYE BAŞKANI DEVREYE GİRDİ

Yaşanan bu olay sonrası Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin konuyla ilgili açıklama yaptı. Mesai başladığında durumu daha net değerlendireceklerini ifade eden Şirin, "Nikah işlemleri yasal bağlayıcı işlemler olduğu için net cevaplar vermek daha sağlıklı olur" dedi. Şirin, aileyi yakından tanıdığını dile getirerek, mesai başladıktan sonra konunun net bir şekilde çözüme kavuşacağını söyledi.

"NİKAHLARINI BEN KIYACAĞIM"

Başkan Şirin, aileleri yakından tanıdığını, çiftin kendi evlatları gibi olduğunu dile getirdi. Şirin, "Nikah tarafları tanıdığımız isimler. Bildiğimiz, tanıdığımız aileler. Çocukları da bizim evlatlarımız. Sıkıntılı bir durum varsa o sıkıntıyı gideririz ve bu konuda her zaman ailelerin yanındayız. Onların mutlu anlarında yanlarında olmak bizlerin asli görevi. Ben aile ile telefonda da görüştüm, farklı bir durum olmaz ise önümüzdeki günlerde inşallah o nikahı bizzat ben kıyarım ve konu tatlıya bağlanır. Belediye başkanlığımız adına nikah işlemlerinin hızlanması konusunda üzerimize düşeni yaparız" dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ KONUNUN TATLIYA BAĞLANMASI"

Başkan Şirin ayrıca, "Nikah işlemleri hukuki temele dayandığı için beyan önemlidir. Beyan net olmalı ki süreçte sorun olmasın. Hayır denmesinin ardından hayır demek ne mümkün cevabı gelince memurumuz iptal kararı vermiş. Olumsuz başlayan bir ifade sonra tamamlanması olmuş ancak yasal işlemler nihai bağlayacılığı olan durumlar, ondan dikkat etmek gerekir. Nikah memurumuz deneyimli bir isim, onunla da görüşüp durumu net bir şekilde anlayacağız. Herhangi bir soruşturma süreci şuan yok, önceliğimiz konunun tatlıya bağlanması" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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