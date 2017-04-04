NİKOTİNİ VÜCUTTAN ATMANIN YOLLARI
Eğer siz bir tiryakiyseniz nikotinin vücudunuzda 3 gün kaldığını bilmelisiniz.
HAVUÇ SUYU
Eğer siz bir tiryakiyseniz nikotinin vücudunuzda 3 gün kaldığını bilmelisiniz. Ancak nikotinin zararlı etkilerine karşı havuç suyu içebilirsiniz.
Havuç suyu, sigaranın erkenden yaşlanmasına neden olan cildin kendini yenilemesini ve nikotinden arınmasını sağlar.
ISIRGAN
Bol miktarda demir ve dezenfektan özellik gösteren madde içerir. Isırgan otu sayesinde vücudunuzda biriken nikotinden kurtulabilirsiniz.
ZENCEFİL
Akciğerlerin temizlenmesine olanak sağlar ve sigara içme isteğini azaltır.
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