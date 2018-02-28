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Nil Nehri'yle İlgili Şaka Yapan Ünlü Şarkıcıya 6 Ay Hapis Cezası

NİL NEHRİ'YLE İLGİLİ ŞAKA YAPAN ÜNLÜ ŞARKICIYA 6 AY HAPİS CEZASI

Mısır'da mahkeme, ülkenin önde gelen kadın şarkıcılarından Şirine Abdülvahab'ı Nil Nehri'nin suyu ile ilgili yaptığı şaka yüzünden "yalan haber yaymaktan" suçlu buldu.

Tarih : 28 Şubat 2018, 12:20
Puan Ver : Nil Nehri'yle İlgili Şaka Yapan Ünlü Şarkıcıya 6 Ay Hapis Cezası(8/10)4

Mısır'ın önde gelen kadın şarkıcılarından Şirine Abdülvahab'a, Nil Nehri'nin suyuyla ilgili yaptığı şaka üzerine 6 ay hapis cezası verildi. Abdülvahab bir konserinde, hayranlarının kendisinden "Hiç Nil'in suyundan içtin mi?" adlı şarkıyı söylemesini istemesi üzerine, Nil suyundan parazit kapabileceğini söylemiş ve "Onun yerine Evian marka su için" demişti.

PARA CEZASI ALDI

Kahire'deki mahkeme bu sözleri üzerine Şirine Abdülvahab'ı "yalan haber yaymaktan" suçlu buldu.

Mısır haber ajansı Ahram, sanatçıya 5 bin Mısır poundu (yaklaşık 280 dolar) kefalet ücreti ve 550 dolar para cezası da verdi.

SERBEST KALACAK

Abdülvahab temyiz süreci sonuçlanıncaya kadar serbest kalacak.

"APTALCA BİR ŞAKA"

Şirine Abdülvahab hakkındaki yasal süreç geçen, Nil suyu ile ilgili sözlerini içeren konser videosunun ortaya çıkmasının ardından, geçen Kasım ayında başlatılmıştı.

Şarkıcı konserde hayranlarına "Nil'in suyunu içersem şistozomiyaz olurum" demişti. Bilharyaz diye de bilinen şiştomiyaz, parazitlerin yol açtığı bir hastalık.

Abdülvahab videonun ortaya çıkmasının ardından, bir yıldan uzun süre önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şerce'de düzenlenen konserde yaptığı "aptalca şaka" için özür dilemişti.

SAHNE YASAĞI ALDI

Ancak Müzisyenler Sendikası, videonun incelenmesi ardından 37 yaşındaki sanatçıya "Sevgili Mısır ile dalga geçtiği" için sahne yasağı koymuştu.

Sendika, soruşturma devam ettiği sürece Abdülvahab'ın sahneye çıkması için gereken belgeleri sağlamayacağını bildirmişti.

ŞİŞTEMİYAZ NEDİR?

Şiştemiyaz, tropikal bölgelerdeki tatlı sularda yaşayan bir parazitin yol açtığı bir hastalık.

Hastalığa yakalananlarda, vücüda deri yoluyla giren parazitler damarlarda yaşayan kurtcuklara dönüşüyor ve bu durum da bağışıklık sisteminin tepki vermesine ve organlarda hasara neden oluyor.

Bu tür parazitler daha çok Afrika'da bulunmakla birlikte, Güney Amerika, Karayipler, Ortadoğu ve Asya'da da görülüyor. Son yıllarda girişilen kampanyalar sayesinde, hastalık Mısır'ın da dahil olduğu bir çok ülkede daha az görülmeye başlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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