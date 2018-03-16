Kayseri'de 6 yıl önce öldürülen kadının katil zanlısı oldukları ileri sürülen 2 kız torunundan biri tutuklandı, diğeri için yakalama kararı verildi.

82 YAŞINDAKİ NİNELERİNİ DEDİKODU YAPTI DİYE ÖLDÜRDÜLER

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Felahiye ilçesinin Kayapınar Mahallesi'ndeki evinde 28 Nisan 2012'de balta ve bıçak darbeleriyle öldürülen 82 yaşındaki Penbe B'nin cinayet zanlısının bulunması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ve Kocasinan Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekibin yaklaşık 6 ay süren çalışmaları neticesinde, cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla kadının torunlarından F.B. (24) ile cinayetten haberi olduğu değerlendirilen oğlu F.B. (55) ve gelini S.B. (56) yakalandı.

CİNAYETTEN SONRA EVLENİP YURT DIŞINA GİTTİ

Yaşlı kadının torunu F.B'nin jandarmadaki ifadesinde, dedikodularını yaptığı için kız kardeşiyle babaannelerini öldürdüklerini söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan torun F.B. tutuklandı, gelin S.B. ile oğul F.B. serbest bırakıldı. Mahkeme, yaşlı kadının firari diğer torunu R.K. hakkında ise yakalama kararı çıkardı. Cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla aranan kadının diğer torunu R.K'nin, cinayetten sonra evlenip yurt dışına gittiği ve firari olduğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada