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nintendo super nes classic satışa sunuluyor!

NİNTENDO SUPER NES CLASSİC SATIŞA SUNULUYOR!

Nintendo, NES Classic'in ardından şimdi de Super NES Classic isimli yeni mini konsolunu satışa sunmaya hazırlanıyor. İşte konu hakkındaki detaylar.

Tarih : 30 Haziran 2017, 13:55
Puan Ver : Nintendo Super Nes Classic Satışa Sunuluyor!(8/10)9


Nintendo, NES Classic'in ardından şimdi de Super NES Classic isimli yeni mini konsolunu satışa sunmaya hazırlanıyor. İşte konu hakkındaki detaylar.



Nintendo'nun kısa süre önce satışa sunduğuNES Classicisimli mini konsolu kısa süre içerisinde tükenmiş ve sonrasında da kara borsaya düşmüştü. Nintendo, Switchüretimini yetiştirebilmek için NES Classicüretimini durdurduğunu açıklamıştı.



Normal fiyatı 80 dolar olanNES Classic'in kısa süre içerisinde karaborsada 250 dolara alıcı bulması Nintendo'yu tekrardan harekete geçirdi. Nintendo'dan yapılan açıklamadaSuper NES Classicisimli mini konsolun 29 Eylül'de satışa sunulacağı belirtildi.



Super NES Classic, aynı NES Classic'te olduğu gibi HDMIbağlantılı bir mini oyun konsolu ve çift kumanda ile satışa sunulacak. 80 dolardan satışa sunulacak olan cihazın içerisinde hali hazırda 18 farklı oyun yer alacak. Bu oyunların tam listesine aşağıdan göz atabilirsiniz. Nintendo, Super NES Classicismini verdiği yeni konsolunun stok bilgisi hakkında fazla bir ayrıntı vermedi.



Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III

F-ZERO

Kirby Super Star

Kirby's Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls 'n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Yoshi's Island



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Etiketler: Nintendo  Super  Nes  Classic  Satışa  Sunuluyor    haber

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