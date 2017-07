Nintendo, NES Classic'in ardından şimdi de Super NES Classic isimli yeni mini konsolunu satışa sunmaya hazırlanıyor. İşte konu hakkındaki detaylar.



Nintendo'nun kısa süre önce satışa sunduğuNES Classicisimli mini konsolu kısa süre içerisinde tükenmiş ve sonrasında da kara borsaya düşmüştü. Nintendo, Switchüretimini yetiştirebilmek için NES Classicüretimini durdurduğunu açıklamıştı.



Normal fiyatı 80 dolar olanNES Classic'in kısa süre içerisinde karaborsada 250 dolara alıcı bulması Nintendo'yu tekrardan harekete geçirdi. Nintendo'dan yapılan açıklamadaSuper NES Classicisimli mini konsolun 29 Eylül'de satışa sunulacağı belirtildi.



Super NES Classic, aynı NES Classic'te olduğu gibi HDMIbağlantılı bir mini oyun konsolu ve çift kumanda ile satışa sunulacak. 80 dolardan satışa sunulacak olan cihazın içerisinde hali hazırda 18 farklı oyun yer alacak. Bu oyunların tam listesine aşağıdan göz atabilirsiniz. Nintendo, Super NES Classicismini verdiği yeni konsolunun stok bilgisi hakkında fazla bir ayrıntı vermedi.



Contra III: The Alien Wars



Donkey Kong Country



EarthBound



Final Fantasy III



F-ZERO



Kirby Super Star



Kirby's Dream Course



The Legend of Zelda: A Link to the Past



Mega Man X



Secret of Mana



Star Fox



Star Fox 2



Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting



Super Castlevania IV



Super Ghouls 'n Ghosts



Super Mario Kart



Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars



Super Mario World



Super Metroid



Super Punch-Out!!



Yoshi's Island



