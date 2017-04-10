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nintendo switch bu site ile renkleniyor

NİNTENDO SWİTCH BU SİTE İLE RENKLENİYOR

Nintendo'nun son konsolunu henüz almadıysanız ve genel anlamda renkleri seviyorsanız bu haber tam size göre. Bir sitenin hizmetiyle Nintendo Switch renkleniyor.

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:21
Puan Ver : Nintendo Switch Bu Site İle Renkleniyor(7/10)5


Nintendo'nun son konsolunu henüz almadıysanız ve genel anlamda renkleri seviyorsanız bu haber tam size göre. Bir sitenin hizmetiyle Nintendo Switch renkleniyor.



Son günlerin en popüler oyun konsolu konumundaki NintendoSwitch, bu sefer de özelleştirilebilme özelliğiyle karşımıza çıktı. Colorwareadlı site, Nintendo Switch için renk özelleştirmesi imkanı sunuyor. Seçiminize göre Switch'leriniz renkleniyor. Ancak bunun Nintendotarafından sunulan resmi bir hizmet olmadığını baştan belirtelim.



Eğer oyun konsollarıyla haşır neşirseniz ve Switch alabilecek gücünüz varsa, bir de alternatif renk seçeneklerini düşünün. Müşterilerine telefon, tablet, bilgisayar, oyun konsolları, oyun kontrolörleri gibi araçlarını özelleştirme imkanı veren Colorware, hizmet ağına Switch'i de ekledi.



Firma, Switch'iözelleştirebilmek için geniş renk alternatifleri sunuyor. Konsolun arka kısmı, logosu, yuvası, yuvaya eklenecek logo, sol ve sağ farklı olmak üzere Joy-Conkontrolörleri, istenilen renk seçilebilen parçalar arasında. Eğer bir takımın fanatiğiyseniz, Switch'i takımınızın renkleriyle donatabilirsiniz. Ayrıca renklerin, katı, metalik, cam ve mat tonlarında alternatifleri de bulunuyor. Başlık çok ilginizi çekmese bile, sitenin arayüzünden Switch'eistediğiniz renkleri uygulayınca sonuçları çok seveceksiniz.



Ancak Colorware, bu özelleştirmeyi babasının hayrına yapmıyor. Yaptığınız özelleştirmeye göre fiyatı belirliyor. Site, Türkiye'yegönderimyapıyor. Ancak siteden alacağınız fiyata gümrük vergisi ve kargo fiyatını da eklediğinizde ülkemiz için pek uygun fiyatlarla karşılaşamıyoruz.



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Etiketler: Nintendo  Switch  Bu  Site  İle  Renkleniyor    haber

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