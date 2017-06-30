Beşiktaş Transferi Kap'a Bildirdi!
Esenyurt'taki Binada Göçük: 1 Ölü
Iq Testinde Einstein Ve Hawking'i Geçti
Bariyerlere Çarpan Tır, Üst Geçitte Asılı Kaldı
Bolu Dağı Tüneli'nde Araç Yangını
Yıldız Futbolcu Galatasaray'ı Takip Etti!
Aziz Yıldırım'dan Özeleştiri!
Kırmızı Ette Gümrük Vergisi İndirimi
Facebook'tan Ücretsiz Wi-Fi
Toyota'nın Hybrid Ürün Gamına Auris De Eklendi
Türkiye'nin En Pahalı Stoperi
Çocuklardaki Zeka Seviyesi Yaşam Süresini Etkiliyor
'şevkat Yerimdar'ın Büyük Başarısı
Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş Hakkında Fezleke
Helmut Kohl Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Perakende Fiyatlar Arttı
Saldırı Hazırlığındaki Teröristler Öldürüldü
Terör Örgütünün Sözde Sorumlusu Öldürüldü!
Feci Olay! Bisiklete Biniyordu, Kendini Bir Anda Orada Buldu
Denizli'de Tedirgin Eden Görüntü!

nintendo switch ne kadar sattı?

NİNTENDO SWİTCH NE KADAR SATTI?

Nintendo'nun Mart ayının ortalarına doğru satışa sunduğu yeni konsolu Switch'in satış rakamlarına ilişkin bazı bilgiler paylaşıldı. İşte Nintendo Switch satış rakamları.

Tarih : 30 Haziran 2017, 13:54
Puan Ver : Nintendo Switch Ne Kadar Sattı?(6/10)3


Nintendo'nun Mart ayının ortalarına doğru satışa sunduğu yeni konsolu Switch'in satış rakamlarına ilişkin bazı bilgiler paylaşıldı. İşte Nintendo Switch satış rakamları.



Nintendo, Wiiile yakaladığı satış başarısını bir sonraki konsolu Wii Uile devam ettirememişti. Nintendo'nun gelmiş geçmiş en fazla satan konsolu olmaya aday olan Wiiile Wii Uarasında adeta dağlar kadar fark vardı.Wii Uile gelen başarısızlık sonrası, yeni nesil için aceleci davranmayan Nintendo, geçtiğimiz Mart ayında Nintendo Switchisimli yeni konsolunu satışa sunmuştu.



Klasik bir ev konsolunun yanı sıra portatif yapısı sayesinde basit bir el konsolu görevi de görebilen Nintendo Switch, Wii Uile yaşanan hayal kırıklığını da kısa sürede unutturmuştu. PekiNintendo'nun yeni oyuncağı çıkışının üzerinden geçen 3.5 aylık süreç içerisinde ne kadar sattı? Açıkçası bu konu hakkında şu anda net bir bilgi bulunmuyor. Fakat Japonya kaynaklı Famitsutarafından servis edilen bilgiye göre,SwitchsatışlarıJaponya'da 1 milyonu aşmış durumda.



Açıklanan rapora göre Nintendo Switchilk olarak satışa sunulduğu tarih olan 3 Mart'tan, 25 Haziran'a kadar 1.016.473 adet satmayı başarmış durumda.Nintendo Switch'in en güçlü olduğu bölgenin Japonya olduğunu düşünürsek, diğer ülkelerde bu rakama yaklaşılmadığını varsayabiliriz.



Öte yandanNintendo Switchiçin yayınlanan oyunlar içerisinde en fazla satan yapım ise 501.614 adet ile Mario Kart 8 Deluxe. İkinci sırada ise 460.480 adet satan The Legend of Zelda: Breath of the Wildbulunuyor. Tekrardan dip not olarak hatırlatalım. Bu rakamlar sadeceJaponya'daki satış rakamlarını temsil ediyor.



vivo X9s ve X9s Plus Ne Zaman Tanıtılacak?








Etiketler: Nintendo  Switch  Ne  Kadar  Sattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER