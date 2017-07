Nintendo'nun Mart ayının ortalarına doğru satışa sunduğu yeni konsolu Switch'in satış rakamlarına ilişkin bazı bilgiler paylaşıldı. İşte Nintendo Switch satış rakamları.



Nintendo, Wiiile yakaladığı satış başarısını bir sonraki konsolu Wii Uile devam ettirememişti. Nintendo'nun gelmiş geçmiş en fazla satan konsolu olmaya aday olan Wiiile Wii Uarasında adeta dağlar kadar fark vardı.Wii Uile gelen başarısızlık sonrası, yeni nesil için aceleci davranmayan Nintendo, geçtiğimiz Mart ayında Nintendo Switchisimli yeni konsolunu satışa sunmuştu.



Klasik bir ev konsolunun yanı sıra portatif yapısı sayesinde basit bir el konsolu görevi de görebilen Nintendo Switch, Wii Uile yaşanan hayal kırıklığını da kısa sürede unutturmuştu. PekiNintendo'nun yeni oyuncağı çıkışının üzerinden geçen 3.5 aylık süreç içerisinde ne kadar sattı? Açıkçası bu konu hakkında şu anda net bir bilgi bulunmuyor. Fakat Japonya kaynaklı Famitsutarafından servis edilen bilgiye göre,SwitchsatışlarıJaponya'da 1 milyonu aşmış durumda.



Açıklanan rapora göre Nintendo Switchilk olarak satışa sunulduğu tarih olan 3 Mart'tan, 25 Haziran'a kadar 1.016.473 adet satmayı başarmış durumda.Nintendo Switch'in en güçlü olduğu bölgenin Japonya olduğunu düşünürsek, diğer ülkelerde bu rakama yaklaşılmadığını varsayabiliriz.



Öte yandanNintendo Switchiçin yayınlanan oyunlar içerisinde en fazla satan yapım ise 501.614 adet ile Mario Kart 8 Deluxe. İkinci sırada ise 460.480 adet satan The Legend of Zelda: Breath of the Wildbulunuyor. Tekrardan dip not olarak hatırlatalım. Bu rakamlar sadeceJaponya'daki satış rakamlarını temsil ediyor.



