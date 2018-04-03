NİSAN'DA KAR BASTIRDI! YAZLIK AYAKKABI GİYENLER AYAKTA DURAMADI
Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Sokağa yazlık ayakkabı ile çıkan vatandaşlar sokakta yürümekte zorlandı.
Erzurum'a bahar geldi derken tipi şeklinde yağan kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Sokakta kara yakalanan vatandaşlar kardan adama döndü. Okumak için Batı'dan Erzurum'a gelen gençler ise gördükleri manzara karşısında cep telefonları ile selfie çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.
YAZLIK AYAKKABI GİYEN VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ
Gün boyu zaman zaman yağan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Giderek şiddetini artıran ve tipi şeklinde yağan kar, kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kapladı. Sokağa çıkanlar ise yazlık ayakkabı giyinmeleri nedeniyle güçlükle yürüdü.
KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA DEVAM EDECEK
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada kar yağışının aralıklarla süreceği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Başbakan, Bahçeli İle Görüşüp Tebrik Etti
- Liseyi Karıştıran Tokat! Sınavda Müdür Ve Öğretmen Birbirine Girdi
- Putin Ankara'ya Geldi, Erdoğan Kullüye'de Törenle Karşıladı
- Ankara Garı Saldırısındaki Deaş'lıların İnfaz Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Suud Hanedanı'nda Kudüs Çatlağı! Kral Filistin, Prens İsrail'den Yana
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Almanya'da Metrolar Birbirine Girdi: Onlarca Yaralı Var
- 170 Milyon Yıllık Dinozor Ayak İzi Bulundu
- Avrupa Hava Sahasını Kilitlendi! İstanbul'dan Kalkan Uçaklar Da Etkileniyor
- Çinli Baba 24 Yıl Önce Kaybettiği Kızına Kavuştu, Buluşmaları Olay Oldu
- Güney Afrika'nın Annesi, Winnie Mandela Hayatını Kaybetti
Bu Haberle İlgili Yorumlar