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Nisan'da kar bastırdı! Yazlık ayakkabı giyenler ayakta duramadı

NİSAN'DA KAR BASTIRDI! YAZLIK AYAKKABI GİYENLER AYAKTA DURAMADI

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Sokağa yazlık ayakkabı ile çıkan vatandaşlar sokakta yürümekte zorlandı.

Tarih : 03 Nisan 2018, 22:20
Puan Ver : Nisan'da Kar Bastırdı! Yazlık Ayakkabı Giyenler Ayakta Duramadı(6/10)2

Erzurum'a bahar geldi derken tipi şeklinde yağan kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Sokakta kara yakalanan vatandaşlar kardan adama döndü. Okumak için Batı'dan Erzurum'a gelen gençler ise gördükleri manzara karşısında cep telefonları ile selfie çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.

YAZLIK AYAKKABI GİYEN VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Gün boyu zaman zaman yağan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Giderek şiddetini artıran ve tipi şeklinde yağan kar, kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kapladı. Sokağa çıkanlar ise yazlık ayakkabı giyinmeleri nedeniyle güçlükle yürüdü.

KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA DEVAM EDECEK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada kar yağışının aralıklarla süreceği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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