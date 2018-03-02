NİŞANLI ŞEHİDİN MESAJI YÜREK YAKTI: NASİPSE DÖNERİZ SEVDİKLERİMİZE
Afrin'de şehit düşen uzman çavuş Arif Demirel'in Facebook paylaşımları yürek dağladı.
30 AĞUSTOS'TA EVLENECEKTİ!
Aslen Kastamonulu olan ancak İzmir Bornova'da yaşayan şehidin Facebook'da yaptığı "Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize" paylaşımı yürek dağladı. Nişanlı olan ve 30 Ağustos'ta evlenmek için gün alan Şehidin acı haberi Kastamonu'da yaşayan ailesine verildi.
Kaynak: haberinburada
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