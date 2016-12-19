

Nissan Juke Crossover , sürücü Paul Swift'in sadece otomobildeki Akıllı Çevre Görüş Monitörü'nü (AVM) kullanarak dünyanın ilk kör J dönüşünü gerçekleştirmesini sağladı.



İki teker üstünde en hızlı 1 mil rekorunu elinde bulunduran Nissan Juke Crossover , yeni bir rekora daha imza attı. Tecrübeli dublör pilot Paul Swift, Juke'un evi olan ve her yıl 100.000'den fazla Juke'un üretildiği Nissan'ın İngiltere Sunderland Fabrikası'nda bir deneme gerçekleştirdi. Swift, Juke'un tüm camları karartılmış bir halde 180 derece savrulurken sadece dört harici kamerasını kullandı ve görüşün olduğu bir rekoru da egale etti. Juke, bundan önce camları karartılmamış bir halde geri giderken ileri sürüşe geçerek sadece kendisinden 18 cm daha uzun bir boşluğa girmişti.



Park manevraları AVM ile daha kolay



Nissan'ın Akıllı Çevre Görüş Monitörü (AVM) sürücüye otomobilin ve çevresinin 360 derecelik kuş bakışı görüntüsünü sunuyor. Dört kameradan gelen görüntüler dijital olarak birbirine bağlanarak Nissan Connect ekranında kuş bakışı görüntüyü oluşturuyor. Bu sayede park manevraları hem daha kolay hem de daha güvenli bir hale geliyor.



Dublör Paul Swift, dünyada bir ilk olan bu rekorla ilgili olarak “Açıkçası sürücülere AVM sistemini kullanarak benim yaptığım gibi park etmelerini ve J dönüşü yapmalarını tavsiye etmiyorum. Ancak AVM teknolojisinin kullanılmasının Nissan müşterilerine günlük sürüş koşullarında ne tür faydalar sağladığını anladım. Çevre görüşü için omuzlarımın üzerinden arka cama bakmak yerine kokpitteki ekranda görülen 360 derecelik görüntüye bakmak ilk başta garip geldi ama kısa sürede adapte oldum. AVM sistemi kameraları yolun net bir görüntüsünü sunduğu için çizgilerin arasında kalmak konusunda kendimden emin olabildim.” dedi.



Nissan'ın Akıllı AVM sistemi ayrıca hareket eden nesne tanıma özelliğine de sahip. Bu özellik sayesinde Juke'un çevresinde bir yaya veya hayvan gibi nesneler olması halinde sürücü uyarılıyor ve güvenlik seviyesi artırılıyor.



Akıllı AVM, Akıllı Mobilite vizyonunun bir parçası



Akıllı AVM, Nissan'ın sürüşü gelecekte daha güvenli ve kararlı hala getirmeyi amaçlayan Akıllı Mobilite vizyonunun bir parçası. Ayrıca markanın otonom sürüş teknolojisi ProPilot'ın en önemli yapı taşları arasında yer alıyor. Nissan'ın ProPilot özelliğini barındıran Avrupa'daki ilk otomobili 2017'de yollara çıkıyor.



Nissan Avrupa'nın Gelişmiş Planlama'dan sorumlu ismi Stewart Callegari, rekorla ilgili; “Bu rekor, Nissan markasının vaadi olan Innovation that Excites-Heyecan veren yenilik sloganını mükemmel bir biçimde yansıtıyor. Bu vaadin ardında sürücülerin hayatını daha kolay ve güvenli hale getiren teknolojileri geliştirmek yatıyor. Çevre Görüş Monitörü de bu teknolojilerden biri.” dedi.



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