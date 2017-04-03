NOCİONİ EMEKLİYE AYRILIYOR
İspanyol ekibi Real Madrid'in Arjantinli oyuncusu Andres Nocioni sezon sonunda basketbolu bırakacağını duyurdu.
İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Real Madrid'in Arjantinli oyuncusu Andres Marcelo Nocioni sezon bitiminde emekliye ayrılacağını açıkladı.
Nocioni, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, herkese teşekkür ettiğini belirterek, sezon sonunda basketbola veda edeceğini bildirdi.
Her zaman dürüst olduğunu ve basketbolu tutkuyla oynadığını aktaran 37 yaşındaki forvet oyuncusu, "Oynadığım gibi yaşadım." ifadesini kullandı.
kaynak:sabah
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