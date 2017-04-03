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nocioni emekliye ayrılıyor

NOCİONİ EMEKLİYE AYRILIYOR

İspanyol ekibi Real Madrid'in Arjantinli oyuncusu Andres Nocioni sezon sonunda basketbolu bırakacağını duyurdu.

Tarih : 03 Nisan 2017, 15:13
Puan Ver : Nocioni Emekliye Ayrılıyor(5/10)3


İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Real Madrid'in Arjantinli oyuncusu Andres Marcelo Nocioni sezon bitiminde emekliye ayrılacağını açıkladı.



Nocioni, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, herkese teşekkür ettiğini belirterek, sezon sonunda basketbola veda edeceğini bildirdi.



Her zaman dürüst olduğunu ve basketbolu tutkuyla oynadığını aktaran 37 yaşındaki forvet oyuncusu, "Oynadığım gibi yaşadım." ifadesini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Nocioni  Emekliye  Ayrılıyor    haber

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