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nokia, 32 adet patent ihlali hakkında apple'a dava açma kararı aldı

NOKİA, 32 ADET PATENT İHLALİ HAKKINDA APPLE'A DAVA AÇMA KARARI ALDI

Geçmiş günlerin mobil devi Nokia, 32 adet patent ihlali yaptığı gerekçesiyle Amerikalı teknoloji devi Apple hakkında dava açtı.

Tarih : 26 Aralık 2016, 13:44
Puan Ver : Nokia, 32 Adet Patent İhlali Hakkında Apple'a Dava Açma Kararı Aldı(10/10)11


Geçmiş günlerin mobil devi Nokia, 32 adet patent ihlali yaptığı gerekçesiyle Amerikalı teknoloji devi Apple hakkında dava açtı.



Nokia yakın zamanda 32 adet teknoloji patentini çiğnediği gerekçesiyle teknoloji devi Apple aleyhine dava açtı. Almanya'da Dusseldorf, Mannheim ve Münih ve ABD Texas Doğu Bölgesi içinde açılan davalar ekran, kullanıcı arayüzleri, yazılımlar, antenler, yonga setleri ve video kodlamasıya ilgili patent hakları ihlalini içeriyor.



Nokia tarafından gelen açıklamayla Apple'la 2011'de Nokia Technologies portföyündeki bazı patentleri kapsayan bir lisans anlaşması olduğunu ama Apple, ürünlerinin çoğunda yer verdiği patentli buluşları lisanslamak için Nokia tarafından yapılan tüm teklifleri reddettiğini açıkladı.



Apple tarafından gelen karşı açıklamada ise  “Ürünlerimizdeki teknolojiyi kapsayan patent haklarını güvence altına sokmak için her zaman makul bir fiyat ödeme politikası uygulamak istedi. Ama Nokia, patentlerini adil bir şekilde lisanslamayı kabul etmedi ve Apple'ın kendi icatlarına telif ücreti uygulayarak para koparmaya çalışmak için patent troll taktikleri kullanma yoluna gitti.” açıklamasında bulundu.



Zamanında piyasayı domine eden Nokia, en büyük başarısızlığı akıllı telefona geçiş sürecine geç girmesi ve uyum yakalayamaması ile gerçekleştirmişti. Daha sonra teknoloji devi ise Microsoft çatısı altında boy göstermeye devam etti. Son olarak da  HMD Global ile 10 yıllık bir lisans anlaşması yapılmış ve yeni Nokia akıllı telefon modellerini piyasaya çıkarma hakkı bu şirkete verilmişti.



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