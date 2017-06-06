Çok yakında satışa çıkması beklenen Nokia 9 hem AnTuTu hem de Geekbench performans testinde görüldü. Böylece telefonun özellikleri de netlik kazandı.



Çok yakında satışa çıkması beklenen Nokia 9 hem AnTuTu hem de Geekbench performans testinde görüldü. Böylece telefonun özellikleri de netlik kazandı.



Bildiğiniz gibi bu yıl birçok yeni Nokia modeli satışa çıkacak. Bu yeni telefonlar arasında en dikkat çekici olan ise üst düzey teknik özellikleri ile dikkat çeken Nokia 9. Çok yakında satışa çıkması beklenen telefon, son iki günde iki farklı performans testinde. İlk olarak AnTutu performans testinde görülen telefon, daha sonra da Geekbench performans testinde görüldü.



Telefonun performans testlerinde görülmesiyle birlikte cihazın teknik özellikleri de netlik kazanmaya başladı. Daha önce çıkan söylentilerde telefonun 4 veya 8 GB RAM'e sahip olacağı iddia ediliyordu. Hem AnTuTu testinde hem de Geekbench testinde telefonun 4 GB RAM'e sahip olduğu görülüyor. Böylece telefonun RAM kapasitesi büyük ölçüde netlik kazanmış oldu.



Nokia 9'un diğer teknik özellikleri arasında 5.3-inç QHD ekran, Snapdragon 835 işlemci, 64 GB dahili depolama alanı ve 13 + 13 megapiksel çift arka kamera ve 13 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.



