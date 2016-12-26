

Nokia Apple savaşı sil baştan başladı. 2011'de yapılan lisans anlaşması ile ilan edilen ateşkes Nokia'nın yeni davasıyla bozuldu. Nokia, Apple'ı lisanları yenilememekle suçlarken, Apple Nokia'nın patent trollüğü yapmaması gerektiğini söylüyor.



Akıllı telefon pazarına geri dönme planları yapan Nokia, yeni modellerinden önce adını yeni bir patent davasıyla duyurdu. Nokia'ya ait patentleri ihlal ettiği iddia edilen Apple, mahkeme önünde kendini savunmak durumunda kaldı. Nokia Apple savaşı sil baştan başladı.



Nokia ile Apple arasındaki patent davasının nedenine bakılırsa aslında Nokia'nın biraz zorlama bir neden bulduğu söylenebilir. Nokia, Apple'ın bazı teknolojiler için kendilerinden 2011 yılında bazı lisanslar aldığını fakat bu lisansların süreleri dolmak üzere olmasına rağmen henüz yenilemediği için dava açıyor. Nokia davaları Almanya'da Dusseldorf, Mannheim ve Münih'te, ABD'de ise Texas'ta açtı.







Nokia her ne kadar akıllı telefon pazarında artık anılmasa da bu alanda birçok teknolojinin patentine sahip. Şirket bu patentlerin lisanslarını başka şirketlere satarak önemli bir gelir elde ediyor. Hatta şirketin toplam gelirinin %40'ının bu alandan geldiği belirtiliyor. Bu nedenle de Nokia'nın fiyatlandırma konusunda büyük telefon üreticilerini zor durumda bıraktığı söyleniyor.



Apple konu hakkında bir açıklama yaparak Nokia'nın lisanslarını adaletli bir şekilde kullandırmak istemediğini ve lisanslarıyla alakası olmayan Apple teknolojileri için bile ücret istediklerini belirtti. Apple, bu tip rekabet ortamını bozacak uygulamalara her zaman karşı olduğunu da dile getirdi.



Nokia'nın açtığı davaların konuları arasında radyo sinyallerini alıp gönderme, video işleme ve ses komutlarıyla kontrol ile ilgili teknolojiler yer alıyor. Açılan davalarda Nokia neredeyse mevcut tüm Apple ürünlerinden bahsediliyor. Nokia Apple savaşı nasıl sonuçlanacak, buna mahkemeler karar verecek.



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