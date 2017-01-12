

Norveç hükümeti 2011 yılından itibaren dijital radyo uygulamasını tamamen hayatın içine dahil ederek FM radyo ağını bırakan ilk ülke olmanın hazırlığı içinde.



Günümüzde tüm dünyada tercih edilen FM radyolar da teknolojideki değişime katılarak Dijital Ses Yayını'na geçmeye başlıyor.



İlk deneme olarak 11 Ocak'ta Bodø kentinde olan FM radyoların kapatılmasıyla hayata geçecek olan uygulamanın, yıl sonunda tüm ülkede kabul edilmesi düşünülüyor. Yüksek ses kalitesine bulundurması, parazite sahip olmaması, kanal ismiyle arama yapılması ve FM radyolara oranla çok daha fazla kanala sahip olması dijital yayının en büyük avantajları olarak sıralanıyor.



Tüm bu avantajları bulunmasına karşın Norveç halkı henüz dijital radyoya pek olumlu bakmıyor. Norveç sınırlarında yapılan anket sonuçlarına göre %66'lık bir kitle FM radyonun terk edilmesine olumlu bakmazken sadece %17'lik kesim dijital radyoya geçilmesine destek veriyor. Bu sonuçlardaki en büyük neden ise daha çok çalışan kesimin FM radyo olmadan yeterli motivasyona sahip olamayacağı ve ofislerde dijital radyo yayınına uygun radyolara sahip olmadan bu uygulamayı hayata geçirmenin ekonomiye vereceği olumsuz katkı. Sadece bununla kalmayıp ülkede bulunan 2 milyonun üzerinde araç hala analog radyoya sahip olduğuda gözden çıkarılmamalı. Eğer bu kullanıcılar dijital radyo adaptörüne sahip olmak isterse 175 dolar civarında bir rakamı gözden çıkarmak zorunda kalacak.



Sadece Norveç değil, İngiltere ve Danimarka gibi ülkelerde gelecek yıllarda FM radyodan tamamen vazgeçmeyi düşünüyor.



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