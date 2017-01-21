

Norveç'in analog radyo yayınlarını sonlandırmaya hazırlandığını ilk olarak 2015 yılında belirli kaynaklar tarafından açıklanmıştı. Yakın zamanda paylaşılan haberlerle birlikte Norveç, ulusal analog radyo sinyallerini sonlandırarak tüm dünyada sadece dijital radyo yayını yapan ilk ülke olduğunu söyleyebiliriz.







Kapatma işlemi Norveç'in en kuzeyinde bulunan Bodø kasabasının yerel saatiyle başladı ve Norveç böylelikle Analog Radyo yayınlarını tarihe gömmüş oldu.







Norveç 1995 yılından bu yana hem FM radyo hem de dijital radyo (DAB) yayınlarını aktif olarak başarılı şekilde sürüdürüyordu. Norveç kültür bakanı yaptığı açıklamalarda FM radyo yayınlarının fiyatları nedeniyle mantıksız seçeneklere dönüştüklerini açık bir dille ifade ediyor.







Dijital radyo yayınlarının FM radyo yayınlarına oranla 8'de 1 oranında daha uygun olduğunu söyleyen bakan, dijital radyo yayınlarının ses kalitelerinin daha iyi olduğunu da belirterek bu kararın hem yenilikçi hem kaliteli hem de hesaplı olduğuna vurgu yapıyor.







Açıklamaların geri kalanına bakıldığında FM radyoların 5 ulusal kanala sahip olmasına karşın dijital radyo yayınlarının 20 ulusal kanala sahip olduğu da belirtilirken, istenildiği takdirde yerel radyo istasyonlarının analog sinyallerle yayın yapabileceğini de sözlerine ekliyor. Dijital radyo yayınları FM radyolara oranla çok daha kaliteli olsa da Norveç halkı bu kararın arkasında değil.







Yapılan araştırmaların sonucunda istatistik verilere bakıldığında Norveç halkının sadece yüzde 17'sinin bu karara olumlu yönden bakıyor. Halkın yüzde 66'sı ise FM radyo yayınlarının sonlandırılmasını istemiyor, kalan diğer yüzde 17 ise çekimser. Yüzde 66'lık kesim aslında pek de haksız değil. Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Norveç'de dijital radyo yayınlarını desteklemeyen yaklaşık 2 milyon araç bulunuyor. Bu da ortada büyük bir ayrımcılığı doğuruyor.







Dijital radyo yayınlarını destekleyen adaptörler ise yaklaşık 115 ila 230 dolar arasında fiyat etiketlerine sahip. Her ne kadar bu alanda bir ilke imza atılmış olsa da bu yayınları sonlandırmayı düşünen ilk ülke Norveç değil. Almanya, 2015 yılında FM radyo yayınlarını kapatmaya planlıyordu fakat bu bu plan politikacıların baskısı nedeniyle hayata geçirilemeden tarihe karıştı. Ayrıca Britanya, Danimarka ve İsviçre‘nin de FM radyo yayınlarını sonlandırmak adına çalışmalar yapıyor.Bakalım analog radyo yayınları daha ne kadar hayatımızda var olmaya devam edecek?



