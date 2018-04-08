Norveç'te Çalan Siren 'savaş Çıktı' Korkusu Yarattı
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Norveç'te Çalan Siren 'Savaş Çıktı' Korkusu Yarattı

NORVEÇ'TE ÇALAN SİREN 'SAVAŞ ÇIKTI' KORKUSU YARATTI

Norveç'in kuzeyinde Rusya sınırı yakınlarında yer alan Vadso kentinde aniden çalan siren, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Sirenin çalma nedeni henüz bilinmiyor.

Tarih : 08 Nisan 2018, 03:20
Puan Ver : Norveç'te Çalan Siren 'savaş Çıktı' Korkusu Yarattı(6/10)2

Norveç'te savaş paniği yaşandı. Bir anda sirenlerin çalması nedeniyle halkı 'savaş çıktı' korkusu sardı.

NRK'nın haberine göre, siren dün gece saat 23.50 sıralarında çalmaya başladı. Sirenin yaklaşık 15 dakika çaldığı belirtildi. Birçok kent sakininin siren sesini duyunca doğu komşularını düşünmeye başladığı aktarıldı.

NEDEN ÇALINDIĞI BİLİNMİYOR

Polis memuru Jan-Oleg Schelberg, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Elbette bazıları en kötüsünü bekliyordu, misal savaşın çıktığını düşünüyordu" dedi.

Tedirgin vatandaşlardan çok sayıda ihbar aldıklarını söyleyen Schelberg, sivil savunma güçlerini aradıklarını ama sirenin neden çaldığı bilgisini alamadıklarını anlattı.

NRK, Vadso'da birkaç sirenin bulunduğunu ve sadece birinin çaldığını aktardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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