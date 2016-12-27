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NUMAN KURTULMUŞ BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONRASI KONUŞUYOR


NUMAN KURTULMUŞ BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONRASI KONUŞUYOR
Tarih : 27 Aralık 2016, 14:11
Puan Ver : Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu Toplantısı Sonrası Konuşuyor(9/10)10


Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş açıklama yapıyor.AB İLE İLİŞKİLER: Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği müzakerelerinin yeniden başlaması için neler yapılabilir yönündeki çalışmalar gündeme geldi. 4 alternatif senaryo arasından birisi seçilecek ve AB ile müzakere süreci başlayacaktır.



YÖK KANUN TASARISI: Bununla ilgili tartışmalar olgulaşırken, kamuoyuyla paylaşılacaktır.



SORU-CEVAP



* YILDIRIM-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ: MHP ile anayasa konusundaki görüşmelerimiz açık ve şeffaf bir şekilde yürüyor. İki heyet arasındaki görüşmeler ve genel başkanların görüşmesiyle konu bütün detayları ile ele alınıyor. Herhangi bir sapma söz konusu değildir. MHP bu anayasa paketine destek vermeyi sürdürecektir.



* IŞİD'İN GÖRÜNTÜLERİ: Bu video ile ilgili TSK ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilmiş bilgi yoktur. Bu tür terör örgütleri dünyanın en aşağılık mekanizmaları. Video görüntüleriyle halka korku yaymaya çalışıyor. Kusura bakmasınlar medyadaki bazı arkadaşlar da ayaklarını denk alsınlar. Sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak alan değildir. Türkiye DEAŞ'la fiili savaş halindedir. Uyduruk görüntülerle Türk halkının moralini bozmak vatanseverlik değildir. Çok şükür ulusal medyada ciddi bir dayanışma var.



* EL BAB OPERASYONU: Türkiye El Bab operasyonuyla ilgili, ilgili bütün tarafları bilgilendirmektedir. Menbiç'ten PYD unsurlarının çıkarılması için seri görüşmeler sürdürülüyor. Fırat'ın doğusuna gitmesi için sonuç inşallah elde edilecektir. Türkiye El Bab operasyonunu milli birikimiyle çözebilecek imkandadır.



 



kaynak:habertürk








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