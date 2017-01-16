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numan kurtulmuş referandum tarihini açıkladı

NUMAN KURTULMUŞ REFERANDUM TARİHİNİ AÇIKLADI

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anayasa değişiklik teklifine ilişkin "Nisan başında referanduma gidilir" dedi.

Tarih : 16 Ocak 2017, 13:23
Puan Ver : Numan Kurtulmuş Referandum Tarihini Açıkladı(9/10)7


Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, AHaber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Numan Kurtulmuş, TBMM'de devam eden yeni anayasa görüşmelerine ilişkin açıklamasında, referandum ile ilgili tarih verdi. Numan Kurtulmuş, "TBMM'den çıkan kararın ardından en doğrusu mümkün olan en kısa sürede referanduma gitmektir" dedi. Kurtulmuş, "Zannediyorum ki mümkün olan en kısa sürede Nisan ayı başında referanduma gidilecektir" ifadesini kullandı.



Numan Kurtulmuş'un konuya ilişkin açıklaması şöyle oldu:



TBMM'DE ANAYASA GÖRÜŞMELERİ



CHP, malesef TBMM'ye yakışmayan hareketler gösterdi. İkinci turda CHP tabii ki direnç gösterecek ama tavsiyemi Türkiye'ye yakışmayacak ve Türkiye'yi rezil edecek görüntüler sergilenmemesidir. Nihai kararı millet verecek. CHP'nin tavırlarının anlaşılabilir bir seviyede kalmasını arzu ederiz. CHP bu görüntülerle kendisine zarar veriyor. Karar milletin kendisindedir.



İKİNCİ OYLAMA ÇARŞAMBA GÜNÜ



İlk turdaki seçim sonuçları ikinci turun aynasıdır. Farklı bir sonuç çıkmayacağı kanaatindeyim. Erken seçim konusu ise; Parlamento bu konuyu çözemezse o zaman erken seçime gidilebilir. Erken seçimin doğru olmadığı kanaatindeyim. Parlamento 2019'a kadar görevini sürdürecektir. Nihayetinde Türkiye referanduma gidiyor.



İLK DÖRT MADDEDE DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ OLDU MU?



AK Parti bu anayasa teklifini hazırlarken ilk 4 maddeyle ilgili herhangi bir gündem olmamıştır. Bu maddelerde değişiklik söz konusu dünde bugünde söz konusu değildir.



REFERANDUM NE ZAMAN?



Meclisten bu konuda karar çıktıktan sonra referanduma en kısa sürede gitmek en doğrusudur. Zannediyorum ki mümkün olan en kısa sürede Nisan ayı başında referanduma gidilecektir.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Numan  Kurtulmuş  Referandum  Tarihini  Açıkladı    haber

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