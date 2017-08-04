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Numan Kurtulmuş'tan Bayram Tatili Uzayacak Mı?
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Numan kurtulmuş'tan bayram tatili uzayacak mı?

NUMAN KURTULMUŞ'TAN BAYRAM TATİLİ UZAYACAK MI?

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Bayram Tatili Uzayacak mı?" sorusuna "Henüz belli olmadı, belli olmadan herhangi bir şey söylemek, ümit vermek doğru olmaz." diyerek yanıt verdi.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 17:30
Puan Ver : Numan Kurtulmuş'tan Bayram Tatili Uzayacak Mı?(6/10)4


Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, turizm sektörünün ve tatilcilerin merakla beklediği tatil uzatma ve birleştirme kararı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurtulmuş Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp, uzatılmaması yönündeki soruya, "Henüz belli olmadı, belli olmadan herhangi bir şey söylemek, ümit vermek doğru olmaz." dedi



BAYRAM TATİLİ UZAYACAK MI?



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de verdiği röportajda Kurban Bayramı tatiline ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Kurtulmuş, Kurban Bayram'ı tatiliyle ilgili yöneltilen soruya, "Henüz belli olmadı, belli olmadan herhangi bir şey söylemek, ümit vermek doğru olmaz. Ama herhalükarda bayram tatili ümidimiz var, yani kısa da olsa bayram tatilimiz var. Uzun olursa ne âlâ, turizm bakımından ama şu haliyle bile bayramda Türkiye'nin birçok yerinde turizm açısından çok ciddi hareketlenme var ve daha da olacağını biliyoruz." dedi.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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